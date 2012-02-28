Польща занепокоєна вироком Луценку
00:15, 28 лютого 2012Політика
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Є надія на апеляцію?
Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне вироком колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ та сподівається, що під час апеляційного розгляду справи будуть дотримані усі його права.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства, відповідаючи на запит агентства.
"Вибірковість правосуддя стосовно представників опозиції та процедурні порушення під час процесу дають підстави припускати, що справа має ознаки політично вмотивованої", - відзначили в прес-службі.
МЗС Польщі висловило сподівання, що під час розгляду апеляції Ю.ЛУЦЕНКО зможе скористатися усіма належними йому правами "згідно з міжнародними стандартами".
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