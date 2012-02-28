Регіонал: вирок Луценку - це серйозний сигнал

Рішення суду у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ є серйозним сигналом для кожного чиновника про відповідальність перед законом за зловживання владою.

Таке переконання висловив народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир ОЛІЙНИК, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Рішення суду по справі Ю.ЛУЦЕНКА – це серйозний сигнал для кожного чиновника, що за зловживання владою потрібно нести відповідальність перед законом. Адже саме рівність перед законом кожного громадянина – запорука існування правової держави», - сказав В.ОЛІЙНИК.

«Вирок по справі колишнього міністра МВС Ю.ЛУЦЕНКА ще не набув юридичної сили, і тому говорити про остаточну винуватість особи ще зарано. Вирішальне слово за Апеляційним судом», - зазначив політик.

В.ОЛІЙНИК також додав, що рішення суду у справі Ю.ЛУЦЕНКА винесено з урахуванням пом’якшуючих обставин, у тому числі і стану здоров’я екс-міністра МВС.

«Рішення суду також передбачає конфіскацію майна, відшкодування завданих збитків від дій Юрія ЛУЦЕНКА до Пенсійного фонду, а також частково до МВС», - зауважив народний депутат.

За словами депутата, рішення суду у справі Ю.ЛУЦЕНКА свідчить про те, що в Україні розпочато процес притягнення до відповідальності високопосадовців. «Це стало підтвердженням конституційного принципу рівності всіх перед законом. Адже за 20 років незалежності, на жаль, так повелося, що простих людей могли посадити і за вкрадене відро картоплі, а от високопосадовці могли уникнути відповідальності за порушення закону», - заявив В.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна. Відповідне рішення сьогодні, 27 лютого, оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК. Також суд своїм рішенням позбавив Ю.ЛУЦЕНКА першого рангу державного службовця і заборонив обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій і установ всіх форм власності, впродовж двох років.

Крім того, суд дійшов до висновку про необхідність стягнути з Ю.ЛУЦЕНКА на користь МВС України більш як 643 тис. грн. як компенсацію за незаконне святкування Дня міліції в Палаці «Україна» в 2008-2009 роках.

Захист Ю.ЛУЦЕНКА має намір оскаржити вирок тільки-но одержить на руки повний текст судового рішення.