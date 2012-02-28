Азаров прогнозує, що два міністри будуть призначені цього тижня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що міністри фінансів і економіки будуть призначені цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Цього тижня це питання буде вирішено», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він не назвав кандидатури на ці посади, утім підкреслив: «Є. Є кандидатури. І я вже про них говорив, про ці кандидатури».