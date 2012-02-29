Євродепутат сподівається на зустріч з Тимошенко

Голова делегації Європарламенту в Комітеті парламентської співпраці «ЄС-Україна» Павел КОВАЛЬ сподівається на те, що українська влада все ж дасть згоду на його зустріч із екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Польщі, зауваживши, що вперше звернувся до української влади з таким проханням "кілька місяців тому".

"Я стараюся отримати таку згоду кожного разу, коли перебуваю в Україні, планую надалі так робити і не бачу жодної причини, аби її не отримати", - сказав євродепутат.

За словами П.КОВАЛЯ, він не бере участі у внутрішньоукраїнських політичних суперечках і завжди ознайомлюється не лише з позицією прихильників колишнього прем'єра, але й її противників.

"Це (дозвіл відвідати Ю.ТИМОШЕНКО) добре б свідчило про українське правосуддя, бо, зрештою, у цілому світі у тюрмах можна відвідувати знайомих", - сказав П.КОВАЛЬ, зауваживши, що давно особисто знає екс-голову українського уряду.

За його словами, християнська традиція визначає відвідування ув'язнених проявом милосердя, зазначивши, що Україна є християнською державою.