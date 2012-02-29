Польський експерт: Янукович не хоче поставити себе в позицію Лукашенка

Влада України навіть у випадку погіршення відносин з Європейським Союзом через можливі недемократичні парламентські вибори восени цього року не робитиме різких рухів по приєднанню держави до створеного Російською Федерацією Митного союзу з Білоруссю і Казахстаном.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

За його словами, представники української влади на різних рівнях час від часу порушують тему можливого приєднання України до російського інтеграційного проекту, але насправді не зацікавлені піти далі слів, бо це загрожує послабленню їхніх позицій.

На думку Г.ГРОМАДСЬКОГО, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та його оточення чудово розуміють наслідки такого рішення. "Попри все вони хочуть залишатися самостійними гравцями і знають, що вступ до Митного союзу означає поставити себе у позицію ЛУКАШЕНКА", - зауважив аналітик.

Водночас він назвав питанням без однозначної відповіді, як довго Україна зможе протистояти натиску Росії, пам'ятаючи досвід Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, який після близько 15 років складних відносин із Заходом тепер все ж змушений віддавати Росії стратегічні підприємства.

"ЯНУКОВИЧ та його оточення вважають, що Україна є іншою та що їх ніколи не може чекати доля ЛУКАШЕНКА… Може, вони мають рацію, але небезпека існує", - резюмував польський аналітик.