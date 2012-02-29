Комунальники Києва очистили від бурульок понад 1290 дахів

Для безпечного пересування киян вулицями міста за минулу добу комунальні служби міста очистили від бурульок 1 тис. 298 дахів та 1 тис. 908 небезпечних місць огородили обмежувальною стрічкою. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За звітний день інспектори Головного управління спільно з районними відділами благоустрою вручили порушникам 153 приписи з вимогою забезпечити прибирання балансової території від снігу та бурульок, а також склали 20 протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом у прибиранні територій міста від снігу було задіяно 460 одиниць техніки та 5 тис. 948 працівників комунальних служб.

Нагадаємо, що у зв’язку з погіршенням погодних умов та з метою оперативного реагування, киян просять повідомляти про несвоєчасне прибирання території міста від снігу, накрижень та бурульок до call-центру столичної адміністрації (15-51), а також у диспетчерську службу районних держадміністрацій за телефонами:

• Голосіївський район – диспетчер: 525-91-74, служба оперативного реагування: 529-66-66;

• Дарницький район – диспетчер: 560-71-64, служба оперативного реагування: 560-66-66;

• Деснянський район – диспетчер: 515-47-75, служба оперативного реагування: 515-66-66;

• Дніпровський район – диспетчер: 513-46-68, служба оперативного реагування: 559-66-66;

• Оболонський район – диспетчер: 468-40-85, служба оперативного реагування: 419-66-66;

• Печерський район – диспетчер: 280-56-68, служба оперативного реагування: 280-66-66;

• Подільській район – диспетчер: 425-05-40, служба оперативного реагування: 417-66-66;

• Святошинський район – диспетчер: 424-31-73, служба оперативного реагування: 424-66-66;

• Солом’янський район – диспетчер: 249-09-79, служба оперативного реагування: 248-66-66;

• Шевченківський район – диспетчер: 235-13-99, служба оперативного реагування: 235-66-66.