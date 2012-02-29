Син екс-прокурора, який на смерть збив трьох жінок, проігнорував суд

Сьогодні, 29 лютого, Апеляційний суд Запорізької області змушений був відмінити судове засідання у справі Дмитра РУДЯ, який збив у 2010 році в Дніпропетровську на пішохідному переході на смерть трьох жінок, через неявку підсудного.

Як повідомили УНІАН у суді, підсудний Д.РУДЬ не з`явився на судове засідання, а його представник повідомив, що причина нез`явлення – погіршення стану здоров`я його підзахисного.

«За словами адвоката Дмитра ДУБЦОВА, його підзахисний проходив лікування – захворювання дванадцятипалої кишки, 27 лютого був виписаний, але 28 лютого його стан погіршився. Ймовірно, через побічні дії», - розповіли в суді, відзначивши, що у зв`язку з відсутністю підсудного у даній резонансній справі й було ухвалено рішення не проводити засідання сьогодні: дати на відновлення стану здоров`я підсудному 2 тижні і провести засідання 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року в Дніпропетровську джип "Тойота Прадо", яким управляв син місцевого райпрокурора Д.РУДЬ, вчинив на пішохідному переході наїзд на трьох жінок, які в результаті ДТП загинули. Водій з місця події зник, але був затриманий правоохоронцями. Щодо Д.РУДЯ було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель декількох осіб». 2 грудня 2011 року Хортицький суд Запоріжжя засудив Д.РУДЯ до 5 років позбавлення волі з позбавленням права управляти транспортними засобами терміном на 3 роки. Прокуратура опротестувала рішення районного суду в Апеляційному суді Запорізької області, зажадавши для засудженого суворішого покарання.