Про яку нову газову угоду говорив спікер Держдуми?

Проекту нового українсько-російського договору щодо газу, про який 20 лютого повідомив голова Державної Думи РФ Сергій НАРИШКІН, не існує.

Такий висновок зробили учасники круглого столу на тему: «Українсько-російські відносини: що залишається «за кадром»?», організованого Інститутом Горшеніна в середу, 29 лютого.

За словами народного депутата ВР (Партія регіонів) Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, такого документа, як проект нового газового договору, немає.

«Немає контракту, як предмету, проте вже той факт, що НАРИШКІН привіз пропозиції від Міністерства енергетики Росії, свідчить про те, що Росія реально стурбована станом переговорного процесу з газу. Це дуже добре, оскільки підтверджує, що тактика агресивного ведення переговорів упереміш з тактикою очікування працює сьогодні на Україну», - сказала народний депутат.

На думку незалежного експерта з енергетичних питань Володимира САПРИКІНА, заяви про новий газовий договір були лише антуражем для оформлення візиту до України «не останньої в Росії особи». «Але результат цього візиту виявився нульовим для України», - сказав він.

Народний депутат України (НУ-НС) Ірина ГЕРАЩЕНКО вважає, що візит С.НАРИШКІНА мав інформаційно-ознайомлювальний характер. Разом з тим, за її словами, тема газових переговорів є прерогативою урядів України і Росії. «Було б дуже дивно, якби спікер українського парламенту привіз в якусь країну економічний договір – чоботи мають тачать шевці», - додала народний депутат.

У свою чергу, директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло ГОНЧАР відзначив, що, як тільки у ЗМІ з'являється інформація про підписання між Україною і Росією якогось договору, в першу чергу потрібно з'ясувати статус цього документа. «Може з'ясуватися, що йдеться лише про меморандум або договір про наміри. Зараз ми вже бачимо, що того документа, про який говорив пан НАРИШКІН, як про проект газового договору, по суті, не існує. Сьогодні можна тільки вкотре констатувати, що росіяни не відмовилися від жодної зі своїх вимог, які вони пред'являли до України в процесі газових переговорів», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого під час свого офіційного візиту до України голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН заявив, що Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект газового договору.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.