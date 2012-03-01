Печерський суд відновив розгляд справи Іващенка

Київ. 1 березня. УНІАН. Печерський районний суд Києва після більш ніж місячної перерви відновив судове слідство у справі т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, почався допит свідків, заявлених зі сторони захисту, зокрема, екс-директора господарсько-економічної діяльності Міністерства оборони України Миколи ОБЗОРА.

Довідка УНІАН. Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року порушило кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА в зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.