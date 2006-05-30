МЗС підтверджує загибель українського моряка

Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель українського моряка - члена екіпажу судна «Portland», яке затонуло вночі 26 травня поблизу острова Тенеріфе (Канарські острови).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК.

За його словами, четверо українських моряків врятовано і найближчим часом буде з’ясована доля ще одного.

В.ФІЛІПЧУК зазначив, що посольство України в Іспанії веде постійну роботу зі з’ясування долі українських громадян.

Як повідомляв УНІАН, біля берегів іспанського острова Тенеріфе (Канарські острови) затонуло судно, на борту якого перебували громадяни України. Серед одинадцяти членів екіпажу було шестеро українців. Чотирьох українських громадян вдалося врятувати, один загинув, пошуки ще одного тривають.

Як повідомив консул України в Іспанії Анатолій КОВАЛЬ, судно, що затонуло, йшло з вантажем цементу з Тенеріфе в Лас-Пальмас. "Через зміщення вантажу судно накренилося. Вирівняти ситуацію екіпажу не вдалося, і судно перекинулося. Через таке швидке затоплення судна не було викинуто ні радіомаяк, ні подано сигнал лиха. Тобто, тільки тоді, коли судно не прийшло в порт призначення, його почали шукати", - сказав він.

За словами консула, було врятовано дев`ять членів екіпажу за винятком двох громадян України. У суботу було знайдено тіло старшого помічника, пошуки іншого члена екіпажу тривають. "Але надії на те, що він залишився в живих, дуже малі", - повідомив А.КОВАЛЬ.