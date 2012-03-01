Суд відмовився судити Пукача публічно

1 березня Печерський районний суд міста Києва відхилив клопотання адвоката Мирослави Гонгадзе, Валентини Теличенко, про публічність судового процесу над колишнім генералом МВС України, обвинуваченим у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, Олексієм Пукачем. Про це «Телекритиці» повідомила представник в Україні «Репортерів без кордонів» Оксана Романюк.

До цього низка журналістських організацій зареєструвала заяву з проханням зробити судовий процес над Олексієм Пукачем відкритим.

За словами Оксани Романюк, суд залишив процес закритим, мотивуючи тим, що це загрожує національним інтересам України. Також у суді запевняють, що коли буде ухвалено новий Кримінально-процесуальний кодекс, то вони будуть робити змішані (відкрито-закриті) засідання.

«Суд не тільки проігнорував прохання журналістів, а й визнав зверхність національного законодавства над міжнародним, яке визнала держава Україна, ратифікувавши відповідні документи. Суд продемонстрував зневагу до європейських стандартів прав людини, і таким чином додав державі Україна негативу в її сприйнятті Заходом і Європою», - сказала Валентина Теличенко в коментарі «Телекритиці».

Нагадаємо, 24 лютого Печерський суд Києва не взяв заяву журналістів щодо Пукача. Українські та міжнародні журналістські організації зверталися до суду з приводу закритості судового процесу над Пукачем - колишнім генералом МВС України, обвинуваченим у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Канцелярія суду не взяла їхню заяву, мотивувавши поганим відтиском печатки. Заяву вдалося зареєструвати 27 лютого.