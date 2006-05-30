Вітренко вимагає термінового імпічменту для Ющенка

Лідер блоку «Народна опозиція», голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вимагає термінового скликання сесії Верховної Ради України у зв`язку з присутністю військ НАТО в Україні, а також розпочати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКО за державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ВІТРЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«27 травня на територію України вторглися іноземні війська з оснащенням для створення бази НАТО без дозволу Верховної Ради», - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Лідер блоку вважає, що Генеральна прокуратура повинна порушити кримінальну справу і притягнути до відповідальності прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА, керівника Держприкордонслужби Миколу ЛИТВИНА, голову СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО за державну зраду. На її думку, вищі посадовці країни незаконно санкціонували присутність американського корабля НАТО в порту Феодосії.

Крім того, Н.ВІТРЕНКО запропонувала створити спеціальну парламентську комісію для розслідування цього факту.

«Все, що знаходилося на кораблі, а це зброя і будівельна техніка, свідчить про те, що цей корабель прибув не для участі в навчаннях, а для створення бази НАТО на території старого Криму», - пояснила вона. За її словами, такі дії з боку влади можуть спровокувати громадянську війну в Криму за сценарієм Югославії. «Спочатку Крим буде перетворений на кримсько-татарську автономію, а відтак – незалежну кримсько-татарську державу. Для НАТО важливо, щоб на Крим перестала претендувати Росія, навіть на шкоду інтересам України», - вважає вона.

Н.ВІТРЕНКО також повідомила, що сьогодні в Донецьку депутати рад усіх рівнів, обраних за виборчим списком блоку "Народна опозиція", передадуть Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ заяву з вимогою подати у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня до Феодосії прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого було розвантажено інженерну техніку і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення учбово-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України.

Водночас місцеві жителі влаштували біля воріт порту стихійний мітинг. Вони висловлювали обурення з приводу того, що їм нічого не відомо про мету візиту американців, а також що іноземні війська присутні без дозволу Верховної Ради.

У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі бриз-2006». За їх словами, цей захід було сплановано ще торік, тобто про неї повинні знати місцева влада і керівництво порту. Загалом взяти участь у навчаннях запрошено 40 країн. А те, що дозволу на присутність американців від парламенту немає, в Міноборони вважають проблемою тимчасовою. Доки представники НАТО будуватимуть казарми, згоду українські військові сподіваються одержати.

У Міноборони, а також в Міністерстві закордонних справ України вважають політиканством і спробою зірвати курортний сезон в Криму ситуацію навколо судна США у Феодосії. "Будь-які спроби зараз надати політичного забарвлення цим процесам - це є політиканством, це не політика", - сказав, зокрема, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.