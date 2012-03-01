Посол Данії заявляє, що сигналом для Європи стане звільнення Тимошенко

Європейський Союз буде уважно стежити за дотриманням стандартів демократії на парламентських виборах 2012 року в Україні.

Таку думку висловив посол Данії в Україні Мікаель БОРГ-ХАНСЕН в інтерв`ю "Українській правді".

Водночас він відкинув можливість застосування санкцій Євросоюзом до українських політиків.

"Цього не буде. Незалежність правосуддя в такому сумному стані, що треба щось робити. Але санкції не дуже впливають на ці питання. Ми застосовуємо санкції, коли уряд, як у Сирії, вбиває тисячі людей. Звичайно, в Україні про це не йдеться", – заявив посол.

Він також зізнався, що хотів би, «щоб не було візового режиму» між ЄС і Україною, однак зазначив, що Шенгенські візи виконують захисну функцію для країн Європи.

"Шенгенські візи видаються для того, щоб захищати нашу міграційну безпеку, а не для покарання особливих людей. У вас кажуть, що Шенгенська віза – це як подарунок. Але відсоток відмов дуже низький, у нас – особливо. Я сам би дуже хотів, щоб не було цього візового режиму", – сказав М.БОРГ-ХАНСЕН.

Дипломат також зазначив, що Європейський Союз відслідковуватиме, "як будуть дотримуватися стандарти демократії на парламентських виборах майбутньої осені".

При цьому він висловив переконання, що засуджена екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повинна мати право балотуватися до Верховної Ради.

Говорячи про Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, він підкреслив, що її парафування «може відбутися хоч завтра». «Це чисто технічне питання… Підписання – це зовсім інша справа. Тоді це питання буде розглядатися радою Євросоюзу, і 27 урядів повинні схвалити підписання Угоди про асоціацію», – сказав посол, уточнивши при цьому, що якщо уряд хоча б однієї країни ЄС скаже "ні" підписанню Угоди, то "підписання треба буде відкласти".

За словами дипломата, найважливішим сигналом для Європи про бажання України рухатися шляхом демократії «буде, якщо Президент України скористається своїм правом помилувати Юлію ТИМОШЕНКО». «Без будь-яких умов», – підкреслив М.БОРГ-ХАНСЕН.

"Це буде мати важливе значення. Але звільнити ТИМОШЕНКО – це ще не все. Справа ТИМОШЕНКО – це символ. Вона сприймається як приклад того, як влада України ставиться до опозиції", – зазначив посол Данії.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він якісь передумови, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ помилує Ю.ТИМОШЕНКО, посол зазначив: "Поки що не бачу. У нас – тайм-аут. Я не думаю, що це – глухий кут. Вихід є, але він залежить від політичної волі тут у Києві. Ми чекаємо не декларацій, а конкретних дій".