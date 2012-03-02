Берлусконі підтримає українських політв'язнів

Європейська Народна Партія (ЄНП) створить групу високого рівня для переконання української влади у необхідності звільнити ув’язнених опозиціонерів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив українським журналістам президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС.

«Ми створимо комісію в рамках ЄНП з відомими європейськими персонами для нових спроб мати контакти з владою, щоб сказати дуже чітко про необхідність звільнення Юлії ТИМОШЕНКО та інших», – сказав він.

За його словами, ця ініціатива була схвалена сьогодні на саміті ЄНП.

В.МАРТЕНС зазначив, що така група може бути створена вже наступного тижня, і до неї, зокрема, виявили бажання увійти колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, колишній прем’єр-міністр Хорватії Ядранка КОСОР, прем’єр-міністр Словенії Янеш ЯНСА.