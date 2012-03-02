В АП переконують, що робочий день Януковича триває 14 годин

Робочий графік Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА залишається досить щільним, у тому числі у вихідні та святкові дні, а робочий день триває по 14 годин.

Про це радник Президента – керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента Юрій ЛАДНИЙ сказав в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Вільного часу в Президента практично немає. Увесь його робочий день розписаний буквально по хвилинах і триває по 14 годин, вихідні не становлять винятку», – сказав Ю.ЛАДНИЙ.

Він, зокрема, додав, що у вихідні та святкові дні глава держави часто бере участь в офіційних заходах і проводить робочі зустрічі.

За словами Ю.ЛАДНОГО, глава держави працює як у приміщенні Адміністрації Президента на вул. Банковій, так і в резиденції в с. Нові Петрівці (Межигір’я), де також проводить зустрічі та наради.

Радник Президента також зазначив, що під час поїздок регіонами В.ЯНУКОВИЧ часто відступає від офіційної програми та «експромтом» підходить до людей поспілкуватися. Безумовно, додав Ю.ЛАДНИЙ, такі незаплановані кроки дещо порушують графік програми перебування в регіоні і є «додатковими викликами» для охорони.

«Та рішення в кожному окремому випадку приймає тільки Віктор Федорович, який віддає перевагу спілкуванню з громадянами. У таких ситуаціях люди відкрито говорять про злободенні проблеми, що накопичилися в їхній області, місті. За підсумками такого спілкування Президент відразу ж дає доручення місцевим чиновникам, міністрам, які його супроводжують, розібратися в ситуації та допомогти людям. А потім особисто контролює хід виконання його доручень», – сказав радник Президента.