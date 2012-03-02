Дружині Луценка подарували вовчу шкуру

Дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО Ірина ЛУЦЕНКО не планує займатися політикою

Про це вона заявила в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

За її словами, після винесеного вироку Ю.ЛУЦЕНКУ вона планує і далі займатися своїм бізнесом і родиною.

«Перше - я планую бути люблячою дружиною, яка пишається своїм чоловіком. Знаєте, мені дуже пощастило зустріти його у свій час, знати його 26 років. І за цих 26 років я жодного разу в ньому не розчарувалася. Друге - я планую бути матір`ю своїх двох синів. Я для них подруга, наставниця. Я їм витираю зараз сльози. Особливо молодшому, коли ми виходимо після побачення із СІЗО. Я йому нагадую, що він - син ЛУЦЕНКА і не можна плакати, і ніхто не повинен бачити цих сліз», - поділилася І.ЛУЦЕНКО.

За її словами, вона також планує і далі займатися підприємницькою діяльністю, оскільки на роботі її чекає великий колектив зі 150 співробітників.

«Ніхто з них за цей рік не покинув компанію. Усі вони приходили на акції підтримки. Дуже багато з них були у судовому процесі. І на мій день народження вони подарували мені шкуру молодого вовка. Вони сказали: «Ірино Степанівно, киньте її під ноги, витріть ноги об цю шкуру, бо це залишки цієї судової системи, яка існує в Україні. Я буду з ними», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Вона також зауважила, що її публічність зараз - це вимушений крок. «Публічність - це мій вимушений крок, бо в Україні, якщо ти не публічний, тебе затопчуть. Це мій вимушений тимчасовий крок», - додала дружина Ю.ЛУЦЕНКА.