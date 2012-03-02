Клюєв: за кожним чиновником, що порушив закон, - прийдуть
Рано чи пізно?..
|Андрій Клюєв
Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаря РНБО, А.КЛЮЄВ висловив упевненість, що часи безкарності проходять. За його словами, кожен чиновник має усвідомити, що у разі порушення закону рано чи пізно за ним прийдуть.
Він зазначив, що це далеко не перший і не останній випадок, коли правоохоронні органи відпрацьовують діяльність представника місцевого самоврядування або виконавчої влади.
На думку А.КЛЮЄВА, важливо, щоб не лише досудове слідство проводилось якісно, а й судова система працювала справедливо і ефективно. Як приклад він назвав останнє рішення Білоцерківського міськрайонного суду, який засудив колишнього начальника Управління культури і туризму Київської облдержадміністрації до 9 років позбавлення волі за отримання великого хабара.
«Корупція в Україні перетворилася на одну з основних загроз національній безпеці. Вона багато в чому визначає неефективність усієї системи державної влади та місцевого самоврядування», - заявив А.КЛЮЄВ.
За його словами, це одна із ключових причин гальмування реформ в Україні. «Ці речі взаємопов`язані: чиновник або працює на себе, або на людей. Тому сьогодні ми повинні надолужити згаяне за минулі роки, щоб оперативно переломити ситуацію. Думаю, це питання виживання України - я не перебільшую», - додав він.
За словами секретаря РНБО, сьогодні йдеться не тільки про корупцію. Зокрема, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання значно ширше - очистити владу як від знахабнілих корупціонерів, так і просто неефективних чиновників, заявив А.КЛЮЄВ.
«Президент України кілька разів попереджав представників влади усіх рівнів про те, що він чекає на реальні результати по всіх напрямах реформ - від створення сприятливих умов для бізнесу до вирішення конкретних проблем житлово-комунального господарства. Тепер настав час жорсткої відповідальності», - зауважив секретар РНБО.
Він нагадав, що Адміністрацією Президента виконується програма з перевірки якості роботи місцевих адміністрацій.
А.КЛЮЄВ підкреслив, що Партія регіонів буде «нещадно виганяти зі своїх рядів причетних до корупції чиновників».
За його словами, необхідно позбавлятися подібних людей до виборів, а не після них. У той же час, за словами А.КЛЮЄВА, беззаконня, що діється «місцевими царьками», - це не проблема якоїсь однієї партії, це проблема всього суспільства, тому свою частину роботи повинні виконувати усі політичні сили.