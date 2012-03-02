Клюєв: за кожним чиновником, що порушив закон, - прийдуть

Кожен чиновник повинен розуміти, що жодні посади, зв`язки або партійна приналежність не захистять його від відповідальності за свої дії, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи порушення кримінальної справи прокуратурою Одеської області щодо мера Болграда Сергія КОРОЛЬОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаря РНБО, А.КЛЮЄВ висловив упевненість, що часи безкарності проходять. За його словами, кожен чиновник має усвідомити, що у разі порушення закону рано чи пізно за ним прийдуть.

Він зазначив, що це далеко не перший і не останній випадок, коли правоохоронні органи відпрацьовують діяльність представника місцевого самоврядування або виконавчої влади.

На думку А.КЛЮЄВА, важливо, щоб не лише досудове слідство проводилось якісно, а й судова система працювала справедливо і ефективно. Як приклад він назвав останнє рішення Білоцерківського міськрайонного суду, який засудив колишнього начальника Управління культури і туризму Київської облдержадміністрації до 9 років позбавлення волі за отримання великого хабара.

«Корупція в Україні перетворилася на одну з основних загроз національній безпеці. Вона багато в чому визначає неефективність усієї системи державної влади та місцевого самоврядування», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, це одна із ключових причин гальмування реформ в Україні. «Ці речі взаємопов`язані: чиновник або працює на себе, або на людей. Тому сьогодні ми повинні надолужити згаяне за минулі роки, щоб оперативно переломити ситуацію. Думаю, це питання виживання України - я не перебільшую», - додав він.

За словами секретаря РНБО, сьогодні йдеться не тільки про корупцію. Зокрема, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання значно ширше - очистити владу як від знахабнілих корупціонерів, так і просто неефективних чиновників, заявив А.КЛЮЄВ.

«Президент України кілька разів попереджав представників влади усіх рівнів про те, що він чекає на реальні результати по всіх напрямах реформ - від створення сприятливих умов для бізнесу до вирішення конкретних проблем житлово-комунального господарства. Тепер настав час жорсткої відповідальності», - зауважив секретар РНБО.

Він нагадав, що Адміністрацією Президента виконується програма з перевірки якості роботи місцевих адміністрацій.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що Партія регіонів буде «нещадно виганяти зі своїх рядів причетних до корупції чиновників».

За його словами, необхідно позбавлятися подібних людей до виборів, а не після них. У той же час, за словами А.КЛЮЄВА, беззаконня, що діється «місцевими царьками», - це не проблема якоїсь однієї партії, це проблема всього суспільства, тому свою частину роботи повинні виконувати усі політичні сили.