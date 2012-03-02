Литвин: Чим нижчий рівень влади, тим більше представництво жінок

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що збільшити представництво жінок в органах влади неможливо лише завдяки внесенню змін до законодавства.

Про це він сказав у прямому ефірі на телеканалі “Рада”.

Спікер повідомив, що на сьогодні у парламенті зареєстровано близько 30 законопроектів, які стосуються збільшення представництва жінок в органах влади.

Водночас В.ЛИТВИН висловив думку, що справа не стільки в законодавстві, скільки у ставленні суспільства до цієї проблеми.

“Якщо суспільство не буде готове, якщо ми не позбудемося того, що в нас уже є традицією, і в принципі, воно вже входить в християнську ментальність, згідно з якою чоловік, - це вища істота, оскільки жінка створена була із ребра Адама, відповідно вона вже стоїть одразу на нижчому щаблі, і цей принцип, очевидно, він дає про себе знати, і законами нічого не вирішити”, - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН нагадав, що “в радянський період - в 70- 80 роки, у Верховній Раді України жінки складами майже до 40%, а сьогодні - менше 8%”.

За його словами, на сьогодні в Україні спостерігається така тенденція: “чим нижчий рівень влади, тим більше представництво жінок, чим вищий рівень влади - тим менше жінок”.

“Якщо подивитись на ради в містах такого районного поділу, то жінки складають десь 37%, якщо брати селищні ради - уже їх більше - за 40%, а як брати сільські ради - то 53%. Це при тому, що жінки складають сьогодні серед населення України майже 53%”, - наголосив В.ЛИТВИН.