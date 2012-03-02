Презентація результатів дослідження в рамках програми «Парламентський барометр»
У понеділок, 5 березня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться презентація результатів першого дослідження в рамках річної програми «Парламентський барометр».
Організатор – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесені питання:
Яку форму правління підтримують українські парламентарії?
Партійний список або мажоритарний округ: що обирають депутати?
Чи збираються діючі парламентарії брати участь у майбутній виборчій кампанії?
Коли, на думку народних обранців, повинні відбутися наступні вибори до Верховної Ради?
Учасники прес-конференції:
1. Марина ТКАЧЕНКО – експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування.
2. Володимир ЗАСТАВА – експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
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