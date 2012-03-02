Презентація результатів дослідження в рамках програми «Парламентський барометр»

18:38, 02 березня 2012
Політика
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У понеділок, 5 березня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться презентація результатів першого дослідження в рамках річної програми «Парламентський барометр».

Організатор – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесені питання:

Яку форму правління підтримують українські парламентарії?

Партійний список або мажоритарний округ: що обирають депутати?

Чи збираються діючі парламентарії брати участь у майбутній виборчій кампанії?

Коли, на думку народних обранців, повинні відбутися наступні вибори до Верховної Ради?

Учасники прес-конференції:

1. Марина ТКАЧЕНКО – експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування.

2. Володимир ЗАСТАВА – експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!

Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

 

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