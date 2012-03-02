Презентація результатів дослідження в рамках програми «Парламентський барометр»

У понеділок, 5 березня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться презентація результатів першого дослідження в рамках річної програми «Парламентський барометр». Організатор – Інститут Горшеніна. На прес-конференцію винесені питання: Яку форму правління підтримують українські парламентарії? Партійний список або мажоритарний округ: що обирають депутати? Чи збираються діючі парламентарії брати участь у майбутній виборчій кампанії? Коли, на думку народних обранців, повинні відбутися наступні вибори до Верховної Ради? Учасники прес-конференції: 1. Марина ТКАЧЕНКО – експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування. 2. Володимир ЗАСТАВА – експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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