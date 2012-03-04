Нова газова угода буде підписана на строк до 2020 року?

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ вважає, що нова газова угода між Україною і Росією має бути підписана на період до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів після голосування на президентських виборах Росії.

«Треба мати на увазі, що угода має бути підписана не на один рік і не на два, а, очевидно, на період до 2020 року», - сказав посол.

Він відзначив, що готуються не просто зміни до діючої угоди, а нова міжурядова угода щодо газу.