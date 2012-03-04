Усі три активістки Femen отримали термін арешту за акцію в Москві

22:12, 04 березня 2012
Політика
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Ірина Фоміна отримала п'ять діб арешту, Ганна Деда - десять діб, а Оксана Шачко - 12

Мировийсудзаарештувавусіхтрьохактивістокукраїнського рухуFEMENзаакціюнаодній з виборчихділянокустолиці, повідомилаагентствуРАПСІпрес-секретарГагарінськогосуду МосквиМаринаНовожилова.

За їїсловами, ІринаФомінаотрималап'ять дібарешту, ГаннаДеда- десятьдіб,аОксанаШачко- 12.

"ТригромадянкиУкраїни буливизнанісвітовоюсуддею216-ї ділянкиГагарінськогорайонувиннимиза частиною1статті20.1КОАП- "дрібнехуліганство", -сказалапрес-секретар,зазначивши,щоприпризначенні покаранняФоміноїсуд врахувавїївік,априпризначенні покаранняШачко- тойфакт,щовонане першийраззалучаєтьсядо адміністративноївідповідальності.

Відповідно до закону, заарештованіможутьоскаржитирішеннясвітовогоділянки протягомтрьохдібу вищій інстанції-ГагарінськомусудіМоскви.

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