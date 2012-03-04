Усі три активістки Femen отримали термін арешту за акцію в Москві
Ірина Фоміна отримала п'ять діб арешту, Ганна Деда - десять діб, а Оксана Шачко - 12
Мировийсудзаарештувавусіхтрьохактивістокукраїнського рухуFEMENзаакціюнаодній з виборчихділянокустолиці, повідомилаагентствуРАПСІпрес-секретарГагарінськогосуду МосквиМаринаНовожилова.
За їїсловами, ІринаФомінаотрималап'ять дібарешту, ГаннаДеда- десятьдіб,аОксанаШачко- 12.
"ТригромадянкиУкраїни буливизнанісвітовоюсуддею216-ї ділянкиГагарінськогорайонувиннимиза частиною1статті20.1КОАП- "дрібнехуліганство", -сказалапрес-секретар,зазначивши,щоприпризначенні покаранняФоміноїсуд врахувавїївік,априпризначенні покаранняШачко- тойфакт,щовонане першийраззалучаєтьсядо адміністративноївідповідальності.
Відповідно до закону, заарештованіможутьоскаржитирішеннясвітовогоділянки протягомтрьохдібу вищій інстанції-ГагарінськомусудіМоскви.