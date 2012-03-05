Януковича просять підписати закон про заборону реклами сигарет

Громадянська кампанія «Форум» звернулася з відкритим зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом підписати Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів. Про це заявив головний координатор громадянської кампанії « Форум», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Форуму», В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи 20 вересня 2011 року на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань і боротьбі з ними, зазначив, що «одним з пріоритетних напрямків нашої державної політики є боротьба з тютюнокурінням». «Підписання закону про заборону реклами тютюнової отрути стане проявом послідовності В.ЯНУКОВИЧА в оздоровленні народу», – вважає громадський діяч.

«Після 30 місяців поневірянь і тяганини 24 лютого 2012 року голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нарешті підписав закон №5164 і направив його на підпис Президенту. Проте тютюновими лобістами в засобах масової інформації була розгорнута інформаційна кампанія, спрямована на зрив підписання закону, прийнятого для оздоровлення суспільства», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що, зокрема, за ветування закону про заборону реклами сигарет виступили Асоціація СОВАТ (Союз оптових виробників алкоголю і тютюну), Український союз промисловців і підприємців на чолі з народним депутатом Анатолієм КІНАХОМ, Всеукраїнська рекламна коаліція, а також народні депутати Ксенія ЛЯПІНА і Олена БОНДАРЕНКО.

«Характер їх виступів точнісінько співпадає з кампанією тютюнових лобістів, яка була спрямована на ветування аналогічних законопроектів про заборону реклами тютюнових виробів у 1996 і 2001 роках екс-президентом Леонідом КУЧМОЮ. По суті, мало що змінюється, адже і тютюнові комерсанти, і рекламники не зацікавлені в забороні реклами сигарет», – зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На думку громадського діяча, Президент, підписуючи цей документ, має розуміти, що на кону стоять інтереси 45 мільйонів громадян України, які хочуть мати інформаційний простір, вільний від реклами сигарет.

«Заборона реклами сигарет безпосередньо приведе до зменшення кількості курців в Україні на 700 тис. чоловік – це люди, які або кинуть курити, або не почнуть отруювати свої легені. Самі курці не потребують реклами сигарет: вони курять і без неї, а тих, хто не курить, така реклама тільки дратує», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер «Форуму» нагадав, що згідно з дослідженнями Світового банку, який вивчав досвід антитютюнових кампаній у 102 країнах світу, повна заборона реклами сигарет здатна зменшити куріння на 6–7%, тоді як часткова заборона тільки приводить до переміщення реклами в незаборонені сегменти. У таких випадках куріння зменшується в межах 1%.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ особливо підкреслив, що заборона реклами сигарет ніяк не зменшить надходження до держбюджету від продажу тютюнових виробів: «Навпаки – підвищення акцизів на тютюнові вироби, за рівнем яких ми продовжуємо відставати навіть від Російської Федерації, не кажучи вже про Східну і Західну Європу, значно збільшить надходження до держбюджету».

Довідка УНІАН. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів) був зареєстрований у парламенті 24 вересня 2009 року. Його ініціаторами виступили 15 народних депутатів від різних фракцій.

Головною метою закону є приведення законодавства про рекламу у відповідність з Рамковою конвенцією Всесвітньої організації охорони здоров`я щодо боротьби проти тютюну, захист нинішнього і майбутніх поколінь від руйнівних наслідків споживання тютюнових виробів для здоров`я людей, а також соціальних, екологічних і економічних наслідків споживання тютюну і дії тютюнового диму.

22 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла цей закон. За його прийняття проголосували 332 народних депутата із 370, зареєстрованих у сесійній залі. Але голова парламенту Володимир ЛИТВИН його не підписував п`ять місяців через спори навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення роботи Верховної Ради України запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні. Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало і Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Проте 24 лютого 2012 голова Верховної Ради України підписав і направив на підпис Президентові України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів" без повторного розгляду в парламенті.