Посли держав-членів ЄС заявляють про солідарність з Тейшейрою

Посли держав-членів Європейського Союзу, акредитовані в Україні, висловлюють цілковиту солідарність з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ та вітають заяву речниці Високого представника віце-президента Кетрін ЕШТОН, в якій стверджується, що він i надалі має цілковиту довіру Європейського Союзу, її підтримку та підтримку Європейської служби зовнішньої дії.

Про це йдеться у заяві послів держав-членів ЄС в Україні, поширеній Представництвом Європейського Союзу в Україні на прохання послів.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у МЗС України заявили, що із зростаючим здивуванням спостерігають за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні, які від місяця до місяця все менше відповідають тому, що за усталеними в міжнародному спілкуванні традиціями можуть собі дозволити дипломати. «Питання навіть не лише в тональності висловлювання посла ТЕЙШЕЙРИ, а в тому, що той, хто був направлений в Україну як дипломат, і саме в такій якості сприймається і в Брюсселі, і в Києві, самочинно прагне перетворитися фактично на учасника українських внутрішньополітичних процесів та публічного дискурсу. Ми б спокійно і навіть з радістю спостерігали за «українізацією» пана ТЕЙШЕЙРИ, якби його політологічні оцінки та судження сприймалися українськими громадянами та ЗМІ як його особиста думка, а не офіційна позиція 27 країн-членів Європейського Союзу», - йшлося у коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо публічної діяльності посла ЄС в Україні.

29 лютого на офіційному сайті Представництва Європейського Союзу в Україні з’явилася реакція Маї КОЧІЯНЧИЧ, речниці Високого представника ЄС К.ЕШТОН, на заяву МЗС України щодо голови Представництва ЄС в Україні Ж. М. ТЕЙШЕЙРИ.

"Із превеликим розчаруванням ми взяли до уваги коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України стосовно голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ж. М. ТЕЙШЕЙРИ. Ці зауваження є невиправданим та необгрунтованим нападом на людську порядність та професіоналізм посла Пінту ТЕЙШЕРИ. Ми категорично відхиляємо їх», - йдеться у заяві М.КОЧІЯНЧИЧ.

Водночас речниця К.ЕШТОН наголошує: «Посол Пінту ТЕЙШЕЙРА і надалі має цілковиту довіру Європейського Союзу та підтримку Високого представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки - віце-президента Європейської Комісії К.ЕШТОН та Європейської служби зовнішньої дії".