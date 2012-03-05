У «Батьківщині» думають, що Янукович спробує піти шляхом Путіна

Президент Віктор Янукович зробить спроби змінити українське законодавство про вибори президента.

Таку думку озвучив депутат від БЮТ Андрій Сенченко в ефірі 5 каналу, коментуючи вибори президента в Росії.

"Я вважаю, перше, що зробить Янукович, в силу певної логіки мислення, він задумається над ревізією прийнятого в Україні закону про вибори", - зазначив він.

"Я можу в цій студії посперечатися з ким завгодно, що спроби будуть. Бо йому миліші ті вибори, російські, ті результати і та модель, ніж те, що закладено в сьогоднішньому законі", - додав депутат.

Як відомо, з березня 2012 року в Росії президент обирається на 6 років.

Українська правда