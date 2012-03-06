Луценко наполягає, щоб Батьківщина, Фронт змін і Удар йшли одним списком

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО наполягає на створенні єдиного виборчого списку кандидатів у народні депутати від партій "Батьківщина", «Фронт Змін» та «УДАР Віталія Кличка».

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Ще восени минулого року я говорив про потребу саме єдиного списку з єдиною програмою дій - "Батьківщини", "Фронту Змін" та "УДАРУ". Мої аргументи полягали в тому, що це чітка альтернатива для суспільства, це гарантія співпраці без чвар після виборів, це об’єднання кадрового, фінансового та організаційного потенціалу для національних, а не вузькопартійних інтересів", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив упевненість, що об’єднання опозиції для участі у виборах дасть оптимізм «стомленому українському виборцю».

"Не вірю, що присутність у спільному списку прізвищ ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКА, КЛИЧКА, ГРИЦЕНКА, ТАРАСЮКА, КИРИЛЕНКА може якось зменшити підтримку (виборців). Навпаки, єдиний список мобілізує людей, бо дасть відчуття реальності, досяжної перемоги", - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Натомість, за його словами, «модні теорії про три-п`ять колон (вірніше - клонів) "об’єднаної" опозиції – шлях до, в кращому випадку, непевної перемоги, яку гроші Партії регіонів легко перетворять в шоу сепаратних змов».