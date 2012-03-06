Губернатор Київщини судитиметься зі "Свободою"

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що подасть до суду на представників ВО «Свобода».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.

Зокрема, йдеться у повідомленні, А.ПРИСЯЖНЮК «гостро відреагував на провокаційні заяви голови фракції ВО «Свобода» в Київській обласній раді Святослава ХАНЕНКА, а також на наклепницький зміст листівок цієї політичної сили про начебто втручання губернатора області у виборчий процес, що були розповсюджені в місті Обухів, де 18 березня відбудуться позачергові вибори міського голови».

«Я не можу не реагувати на таку провокацію. Адже всім відомо, що губернатор не має можливості втручатися у виборчий процес і тим більше – формувати комісії чи ними керувати», - наголосив голова облдержадміністрації, підкресливши, що він відповідає за дотримання законності та забезпечення громадського порядку в містах та районах під час виборів.

Але, за його словами, «на жаль, ті, хто більше всіх кричить, не може конструктивно працювати, в першу чергу, і порушують вимоги закону».

«Сьогодні представники ВО «Свобода» хочуть внести в суспільство хаос і розкол. І свої зусилля вони спрямовують на конфронтацію та збурення суспільства», - заявив А.ПРИСЯЖНЮК, водночас додавши: «Я не дозволю дискредитувати себе як представника влади і як людину. І тому мною буде підготовлено судовий позов до представника ВО «Свобода» С.ХАНЕНКА про захист честі та гідності».

Крім того, з метою забезпечення прозорості виборчого процесу голова КОДА запросив усіх депутатів, представників будь-яких політичних сил та громадських організацій стати спостерігачами на виборах міського голови Обухова.