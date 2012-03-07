Політолог: праймеріз - єдиний шлях уникнути тушок

Політолог Остап КРИВДИК вважає, що опозиція має провести попередні голосування – праймеріз - для висунення єдиних кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу на тему: «Відкритий процес висунення кандидатів в народні депутати. Погляд громадськості».

За його словами, прймеріз є єдиним способом уникнути потрапляння до парламенту так званих «тушок».

«Праймеріз – це звична практика цивілізованих країн. І щоб ідея проведення такого голосування не була лише піар-технологією, потрібна добра воля всіх представників опозиції», - вважає О.КРИВДИК.

Політолог окреслив механізм проведення праймеріз. За його словами, висувати своїх кандидатів для участі у праймеріз мають не лише політичні партії, а й неурядові організації та місцеві громади. Крім того, для проведення праймеріз необхідно створити громадські дільничні комісії у складі представників кожного кандидата. Виборці повинні самостійно зареєструватися для участі у попередньому голосуванні та взяти участь у ньому.

«Для прозорого підрахунку голосів варто залучити представників духовенства, місцевих авторитетів. Інші кандидати, які не пройшли праймеріз, мають зняти свої кандидатури з подальших перегонів», - зауважив політолог.

Такі попередні вибори, на думку О.КРИВДИКА, мають відбутися до 24 серпня, до офіційного оголошення початку виборчої кампанії.

Політолог вважає, що праймеріз – це єдиний спосіб не допустити висунення «закритих» кандидатів від опозиції.

«Рішення мають приймати громади», - підкреслив він.