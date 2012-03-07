Янукович каже, що не забув про передвиборчі обіцянки
Підсумовуючи Президент зауважив, що влада має бути чесною з людьми і не обіцяти, що все буде зроблено одразу
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що настав час «публічно брати зобов’язання щодо суттєвого підвищення соціальних стандартів для найбільш вразливих категорій населення».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на розширеному засіданні Кабінету міністрів.
«Ми можемо розпочати новий етап – публічно брати зобов’язання щодо суттєвого підвищення соціальних стандартів для найбільш вразливих категорій населення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, слід починати з тих, хто найбільше цього потребує, з тих, хто не може подбати про себе сам, і перш за все, це стосується пенсіонерів.
Разом з тим, Президент зауважив, що держава «має забезпечувати решті людей такі умови, щоб вони могли забезпечувати себе самостійно».
При цьому В.ЯНУКОВИЧ назвав вкрай негативним і неприпустимим велике майнове розшарування суспільства. За його словами, економіка має розвиватися одночасно із підвищенням соціальних стандартів.
Під час майже 40-хвилинної промови Президент озвучив низку соціальних ініціатив у різних сферах життя, у тому числі йшлося про підвищення зарплат і соціальних виплат.
Підсумовуючи, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що влада має бути чесною з людьми і не обіцяти, що все буде зроблено одразу.
«Ми маємо бути чесними з людьми: за один день чи два місяці ситуацію кардинально змінити не можна. Я це неодноразово казав: ми повинні казати правду. Але сьогодні ми з вами даємо старт новим соціальним ініціативам, тому кожного дня ми повинні робити крок за кроком до людини, яка потребує соціального захисту й уваги держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також підкреслив, що пам’ятає усі свої передвиборчі обіцянки і буде їх поступово виконувати.
«Я пам’ятаю кожне зобов’язання перед громадянами і буду послідовно, крок за кроком їх виконувати. Навіть у нинішніх непростих умовах я буду вимагати від уряду послідовного збільшення заробітної плати працівникам бюджетного сектора, пенсій, виплат при народженні дитини та інших соціальних виплат», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.