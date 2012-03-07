Янукович порадив міністрам ширше відкрити очі, щоб побачити своє місце

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав відповідальність за виконання нової соціальної програми, яку назвав «Якість нової соціальної політики», на всі органи як центральної, так і місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Я сподіваюся, що кожен з членів уряду побачив своє місце у виконанні цієї програми. Якщо не побачили, подумайте і, як то кажуть, ширше розплющте очі, і ви побачите. Я впевнений у тому, що ця програма - умовно її називатимемо «Нова якість соціальної політики» - це спільна відповідальність Президента, уряду, органів місцевої влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, буквально із завтрашнього дня розпочнеться обговорення реалізації цієї програми.

Президент підкреслив, що програма реалізовуватиметься в Україні постійно.

«Ця програма має свої терміни виконання. І вона не закінчиться в 2012 році. Ми її продовжуватимемо і далі. Вона буде врахована в державній політиці назавжди», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що основне завдання програми - подолання бідності і створення справедливої соціальної політики.

«Ми повинні її (програму) виконувати і враховувати при перерозподілі наших ресурсів бюджетних і під час підготовки нових законів, які поступово вирівнюватимуть ту величезну різницю в рівні життя людей між бідними і багатими. Ось це наше завдання, шановні колеги, – створювати умови для активної частини населення, щоб люди мали гідну роботу і гідну зарплату, і захищати тих, хто не працює, і захищати тих, хто не захищений», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.