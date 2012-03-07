Сухий: два роки наполегливої праці Януковича принесли перші результати
Нардеп коментує соціальні ініціативи Президента
Ініційоване Президентом України Віктором Януковичем підвищення соціальних стандартів стало наслідком динамічного розвитку української економіки. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий.
„Два роки наполегливої праці Президента й Уряду принесли перші позитивні результати. Українська економіка поступово, але неухильно рухається у напрямку власного розвитку”, - повідомив парламентарій. За словами Сухого, лише гармонійний розвиток усіх без винятку галузей народного господарства гарантуватиме ріст соціальних стандартів в країні. „Головним джерелом розвитку соціальної сфері може бути винятково зростання продуктивності праці”, - додав він.
На переконання депутата, ініціативи Президента України посилити соціальну політику мають надзвичайно важливий характер: „Важливо, що ресурси для підвищення соціальних стандартів формувалися за рахунок національних джерел, за рахунок розвитку економіки, а не за рахунок позик міжнародних фінансових інституцій”, - підсумував Я.Сухий.