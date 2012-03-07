Сухий: два роки наполегливої праці Януковича принесли перші результати

Ініційоване Президентом України Віктором Януковичем підвищення соціальних стандартів стало наслідком динамічного розвитку української економіки. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий.

„Два роки наполегливої праці Президента й Уряду принесли перші позитивні результати. Українська економіка поступово, але неухильно рухається у напрямку власного розвитку”, - повідомив парламентарій. За словами Сухого, лише гармонійний розвиток усіх без винятку галузей народного господарства гарантуватиме ріст соціальних стандартів в країні. „Головним джерелом розвитку соціальної сфері може бути винятково зростання продуктивності праці”, - додав він.

На переконання депутата, ініціативи Президента України посилити соціальну політику мають надзвичайно важливий характер: „Важливо, що ресурси для підвищення соціальних стандартів формувалися за рахунок національних джерел, за рахунок розвитку економіки, а не за рахунок позик міжнародних фінансових інституцій”, - підсумував Я.Сухий.