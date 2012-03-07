Березовський: Україні скотитися до авторитарного режиму нереально

Російський олігарх у вигнанні Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ впевнений, що Україні скотитися до авторитарного режиму нереально.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН, яке опубліковано на сайті агентства.

“Україні скотитися до авторитарного режиму нереально. В Україні, як не дивно, все відбулося за 5 ющенківських років. Не дивлячись на те, що у мене величезні претензії до нього. І думаю, що не тільки у мене, а й у мільйонів українців. Він справді використав довіру народу тільки на 10%, а 90% просто розбазарив. Але цих 10% вистачило, щоб менталітет українського народу раз і назавжди кардинально змінився. Українці, на відміну від росіян, уже не раби. І ніхто з цим нічого зробити не зможе. Ні ЯНУКОВИЧ, ні хто інший”, - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

При цьому він зауважив, що змінився і Віктор ЯНУКОВИЧ за ці роки: “ЯНУКОВИЧ зразка 2011-2012 рр. - це зовсім не ЯНУКОВИЧ зразка 2004 року. Він вимушений зважати на новий вільний менталітет українців. Це те, що скоро станеться в Росії. Але поки що не сталося”.

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ також впевнений, що Юлія ТИМОШЕНКО стане наступним Президентом України.

"Я вже говорив, що ТИМОШЕНКО - наступний Президент України. Вона вийде із в`язниці і стане політичним лідером. І ЯНУКОВИЧ це добре розуміє", - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, яким він бачить політичне майбутнє Ю.ТИМОШЕНКО.