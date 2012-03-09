Депутат Європарламенту: вибори в Україні стануть фінальною крапкою

Депутат Європарламенту Марек СІВЕЦЬ (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща) вважає, що наступні парламентські вибори в Україні вирішать майбутнє відносин Україна-ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це М.СІВЕЦЬ сказав під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Вибори стануть фінальною точкою, коли відносини між Україною та ЄС будуть вирішені”, - зазначив депутат.

При цьому, М.СІВЕЦЬ наголосив, що питання не в тому, щоб одна українська партія заявила, що вибори були чесними та прозорими, а інша – ні, а в тому, щоб вибори були визнані чесними та прозорими міжнародною спільнотою.

Позитивною стороною підготовки до українських виборів М.СІВЕЦЬ назвав наявність нового закону про вибори, який був схвалений, як представниками правлячої більшості так і опозиції, хоча, при цьому, сам закон, на думку М.СІВЕЦЯ, є “дуже поганим”.

Депутат Європарламенту також висловив думку щодо того, що до виборів, навряд чи варто очікувати прориву у відносинах між Києвом та Брюсселем.

“До виборів я не очікую прогресу”, - сказав він.

При цьому депутат нагадав, що європейські друзі України сподівались на посилення інтеграційних процесів України до ЄС ще минулого року.

“Ми очікували, що угода про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі буде парафовано, однак цього не сталося”, - сказав М.СІВЕЦЬ.

“Коли вам кажуть, що йдеться суто про технічні проблеми, не вірте. Це – виключно політичне питання”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою угоди про асоціації – в 2008 році. На саміті 19 грудня 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, і тепер документ готується до парафування. Разом з тим, його підписання та ратифікація стоять під загрозою, через внутрішню ситуацію в Україні, і, зокрема, через вибіркове застосування правосуддя до представників опозиції.

Наступні парламентські вибори в Україні мають відбутися у жовтні цього року.