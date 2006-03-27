Спікером може стати Безсмертний?

Керівник штабу Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що спікером Верховної Ради може стати Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в “Українському домі” в Києві.

“Я не виключаю, що це буде Роман БЕЗСМЕРТНИЙ”, - сказав він, зазначивши, що блок “Наша Україна” отримав друге місце серед партій та блоків, які планують сформувати “помаранчеву коаліцію”: БЮТ, “Наша Україна” та СПУ.

О.ТУРЧИНОВ також висловив переконання у тому, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виконає свої президентські обов’язки і подасть на розгляд парламенту ту кандидатуру прем’єр-міністра, яку запропонує більшість.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.ТУРЧИНОВ заявляв, що прем’єром має стати лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів серед членів коаліції – БЮТ.