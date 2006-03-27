Спікером може стати Безсмертний?
Про таку ймовірність заявив Турчинов
Керівник штабу Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що спікером Верховної Ради може стати Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в “Українському домі” в Києві.
“Я не виключаю, що це буде Роман БЕЗСМЕРТНИЙ”, - сказав він, зазначивши, що блок “Наша Україна” отримав друге місце серед партій та блоків, які планують сформувати “помаранчеву коаліцію”: БЮТ, “Наша Україна” та СПУ.
О.ТУРЧИНОВ також висловив переконання у тому, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виконає свої президентські обов’язки і подасть на розгляд парламенту ту кандидатуру прем’єр-міністра, яку запропонує більшість.
Як повідомляв УНІАН, раніше О.ТУРЧИНОВ заявляв, що прем’єром має стати лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів серед членів коаліції – БЮТ.