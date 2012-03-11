Політолог сумнівається, що Янукович зможе виконати все, що обіцяв

Президент України Віктор Янукович зможе виконати тільки частину обіцяних соціальних ініціатив.

Про це заявив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенко в інтерв'ю кореспонденту ГолосUA.

«У будь-якому випадку, на мій погляд, буде вирішена або реалізована тільки частина заявлених соціальних ініціатив Президента. Думаю, по зарплатам і пенсіям це цілком можливо зробити», - зазначив він.

Відносно «Юліної тисячі» експерт підкреслив, що не готовий «відповісти ствердно», чи можна відновити відповідні виплати. Оскільки, додав В. Фесенко, ступінь готовності фінансової системи для цього «є сумнівною».

«Найслабше місце - це реалізація житлової програми. По-перше, це завжди досить довгостроковий проект, а по-друге, він найскладніший. Саме по цьому проекту у мене більше всього сумнівів», - резюмував політолог.