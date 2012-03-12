Тимошенко: головним правозахисником Янукович хоче призначити «свою» людину

Призначення Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини є неприпустимим, заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

«Пані ЛУТКОВСЬКА категорично не може претендувати на цю посаду, оскільки є людиною, намертво інтегрованою у чинну владу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина» і додали, що Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини В.ЛУТКОВСЬКА тривалий час була партнером в юридичній фірмі «Лавринович і партнери», а також заступником міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

«ЛУТКОВСЬКА – це людина команди ЯНУКОВИЧА: банди, яка не має нічого спільного з правозахисною місією, для якої словосполучення «права людини» - це порожній звук», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нас генеральний прокурор складає присягу на вірність не українському народу, а особисто Президенту. А на посаду головного правозахисника ЯНУКОВИЧ хоче призначити «свою» людину. Яке це має відношення до дотримання свобод, захисту прав та виконання європейських демократичних стандартів? Жодного!», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, заплановано, що 15 березня Верховна Рада розглядатиме питання призначення Уповноваженого ВР з прав людини.

Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав кандидатуру співголови Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА на цю посаду. Водночас комітет відхилив кандидатуру Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини В.ЛУТКОВСЬКОЇ.