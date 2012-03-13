Янукович і Бердимухамедов зустрічаються у форматі «віч-на-віч»
10:21, 13 березня 2012Політика
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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президентів України і Туркменистану
Віктор Янукович і Гурбангули Бердимухамедов
У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Туркменистану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.
Як повідомляє прес-служба глави держави, пролунали Державні гімни України і Туркменистану.
Глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти.
Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.
Після цього розпочалася зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА у форматі «віч-на-віч».
Далі під головуванням президентів відбудуться українсько-туркменські переговори у розширеному складі. За підсумками переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
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