Янукович і Бердимухамедов зустрічаються у форматі «віч-на-віч»

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Туркменистану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пролунали Державні гімни України і Туркменистану.

Глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти.

Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.

Після цього розпочалася зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА у форматі «віч-на-віч».

Далі під головуванням президентів відбудуться українсько-туркменські переговори у розширеному складі. За підсумками переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.