Депутати Львівської облради висловили недовіру губернатору

Депутати Львівської обласної ради висловили недовіру голові Львівської облдержадміністрації Михайлу КОСТЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення у ході таємного голосування підтримали 74 депутати зі 104 присутніх, проти - 20, утрималось 9, один бюлетень визнано недійсним.

Рішення буде передано Президенту України, який, згідно із законодавством, має розглянути його і дати обґрунтовану відповідь облраді.

Депутати також ухвалили звернення до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, у якому просять з’ясувати законність перебування М.КОСТЮКА на посаді голови облдержадміністрації та водночас отримання коштів на приватному підприємстві.

У рішенні також ідеться, що звіт голови облдержадміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2011 рік та Програми "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів" за 2010 - 2011 рік взято до відома.