Доній: Лутковська цинічно обманює Європу щодо Луценка

Уповноважений Уряду України в Європейському суді з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА не має морального права претендувати на посаду омбудсмена, вважає народний депутат України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони», зауваживши, що про намір підтримати В.ЛУТКОВСЬКУ на посаду Уповноваженого ВР з прав людини заявили в Партії регіонів.

За словами О.ДОНІЯ, «знаковим моментом в її «фаховості» є документ під назвою «Зауваження Уряду України у справі «Луценко проти України», підготовлений В.ЛУТКОВСЬКОЮ та направлений за її підписом до Європейського суду з прав людини. Так ось, ця пані стверджує, що жодне право Юрія ЛУЦЕНКА в ході судового процесу в Україні не було порушено, тому позов Ю.ЛУЦЕНКА є абсолютно безпідставним».

«При тому, що багато правозахисних організацій визнали справи проти Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА політично вмотивованими, при тому, що провідні європейські політики та інтелектуали (зокрема, Вацлав ГАВЕЛ та Адам МІХНИК) чітко вказали на всі ознаки наявності політичних репресій в цих справах, В.ЛУТКОВСЬКА цинічно обманює Європу про дотримання всіх прав і свобод Ю.ЛУЦЕНКА. То яким правозахисником вона може бути після такої ганьби у справі Ю.ЛУЦЕНКА?», - запитує депутат.

На його переконання, «В.ЛУТКОВСЬКА однозначно встала на бік звинувачення, замість навіть ілюзорної об’єктивності натомість вона стала «рупором прокуратури».

О.ДОНІЙ закликав депутатів голосувати проти кандидатури В.ЛУТКОВСЬКОЇ на посаду Уповноваженого ВР з прав людини, як особи необ’єктивної та залежної від влади.

При цьому НС наводить копію підсумкової частини пояснень українського уряду щодо справи Ю.ЛУЦЕНКА за підписом В.ЛУТКОВСЬКОЇ.

Як повідомляв УНІАН, заплановано, що 15 березня Верховна Рада розглядатиме питання призначення Уповноваженого ВР з прав людини.

Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав кандидатуру співголови Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА на цю посаду. Водночас комітет відхилив кандидатуру Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини В.ЛУТКОВСЬКОЇ.