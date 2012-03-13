Іващенко підозрює, що хтось добряче нагрів руки на судових експертизах

Міністерство оборони не мало права перераховувати 130 тис. грн. громадській організації за проведення судових будівельно-технічної і товарознавчої експертиз щодо оцінки майна Феодосійського судномеханічного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив через своїх адвокатів колишній т.в.о міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, коментуючи допит 6 і 13 березня експертів у справі щодо перевищення ним службових обов’язків при підписанні проекту плану санації ФСМЗ.

Як зазначив у листі-коментарі В.ІВАЩЕНКО, у ході допитів сторона обвинувачення категорично заперечувала проти з’ясування питання вартості цієї експертизи, оплати за виконані роботи – ким і кому вони проводилися, яким був кошторис, план роботи, розподілення обов’язків між експертами, наявність договору на проведення робот, акту їхнього виконання.

«На ці питання відповіді отримано не було. Однак така позиція представників Генпрокуратури стає цілком зрозумілою після ознайомлення з деякими документами», - зазначив у своєму коментарі В.ІВАЩЕНКО.

При цьому він пояснив, що згідно із постановою слідчого, проведення експертизи було доручено у серпні 2010 року Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС.

Однак ще до завершення експертизи, як зазначає В.ІВАЩЕНКО, 19 вересня 2010 року тодішній заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН запросив в Міноборони виділення 130 тис. грн. на фінансування експертизи, а вже через три дні вказана сума була перерахована військовій прокуратурі Київського гарнізону, яка уклала договір на проведення експертизи з громадською організацією «Всеукраїнська спілка експертів-оцінювачів».

Після цього, продовжує В.ІВАЩЕНКО, 1 листопада 2010 року голова правління київського обласного осередку вказаної спілки відзвітувала, що всі, рівно 130 тис. грн. були витрачені на проведення зазначеної судової експертизи.

За словами В.ІВАЩЕНКА, раніше, під час попереднього розгляду його справи, Печерський районний суд Києва відмовився витребувати з незрозумілих причин і долучити до справи документи, пов’язані з фінансуванням експертизи.

«Таким чином, якщо враховувати позицію у суді Генпрокуратури і позицію самого суду, складається враження, що дехто хоче приховати осіб і спосіб витрати бюджетних коштів, оскільки у діях певних посадовців неозброєним оком простежуються щонайменше ознаки корупції», - зазначив В.ІВАЩЕНКО.