Янукович доручив Пшонці розібратися з резонансним зґвалтуванням у Миколаєві
Дівчині вже ампутували обидві стопи і одну руку.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ забезпечити повне та неупереджене розслідування зґвалтування та спроби спалення дівчини у Миколаєві.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
За результатами перевірки Генпрокурору доручено вжити невідкладних заходів реагування відповідно до законодавства.
За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину та зґвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. Зараз постраждала перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані.
11 березня трьох підозрюваних, які обвинувачуються у зґвалтуванні дівчини та намаганні позбавити її життя, затримали. 13 березня прокуратура Миколаївської області погодила подання до суду слідчого у справі про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Рішенням суду підозрювані заарештовані.
Як повідомляв УНІАН, потерпіла 19-річна Оксана МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині вже ампутували обидві стопи і одну руку.