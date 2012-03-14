Янукович доручив Пшонці розібратися з резонансним зґвалтуванням у Миколаєві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ забезпечити повне та неупереджене розслідування зґвалтування та спроби спалення дівчини у Миколаєві.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За результатами перевірки Генпрокурору доручено вжити невідкладних заходів реагування відповідно до законодавства.

За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину та зґвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. Зараз постраждала перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані.

11 березня трьох підозрюваних, які обвинувачуються у зґвалтуванні дівчини та намаганні позбавити її життя, затримали. 13 березня прокуратура Миколаївської області погодила подання до суду слідчого у справі про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Рішенням суду підозрювані заарештовані.

Як повідомляв УНІАН, потерпіла 19-річна Оксана МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині вже ампутували обидві стопи і одну руку.