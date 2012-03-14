В Запоріжжі водій застрелив пішохода і поранив міліціонера

У Запоріжжі 51-річний автомобіліст у результаті конфлікту на дорозі з травматичного пістолета смертельно поранив 28-річного пішохода і поранив міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, інцидент, що призвів до смерті 28-річного безробітного і поранення співробітника ППС, стався 9 березня в Шевченківському районі Запоріжжя.

«9 березня близько 10-ї години вечора на вул. Відродження під час сварки, що виникла між двома перехожими і 51-річним водієм авто, автовласник вихопив пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями і двічі вистрілив у 28-річного безробітного запорожця, який знепритомнівши впав на землю. Другий перехожий – співробітник ППС, який перебував у момент події не на службі і був в цивільному одязі, одержав травматичне поранення передпліччя», - повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю, - відзначивши, що після завершення сварки таким чином той, хто стріляв, сам доставив постраждалих до лікарні.

У відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області також повідомили, що поранення, одержані 28-річним пішоходом, виявилися смертельними: чоловік помер у лікарні.

На сьогодні щодо 51-річного бізнесмена-автомобіліста, який за даними правоохоронців, заявляє, що почав стріляти, захищаючись від ножа, який нібито був у пішоходів, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство».

Триває слідство.