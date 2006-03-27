Єхануров відмінив свою прес-конференцію
01:45, 27 березня 2006Політика
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Замість запланованої зустрічі з пресою у штабі розпочався концерт
Штаб "Нашої України" змінив роботу свого прес-центру і скасував прес-конференцію першого номера Блоку Юрія Єханурова, заплановану на першу ночі.
Про це "Українській правді" повідомив працівник прес-служби штабу Ігор Колесников.
Водночас він не зміг відповісти, з чим пов’язана така зміна роботи штабу, зазначивши, що керівники йому не повідомили причин.
"Єхануров мені не звітує", - сказав він.
Після брифінгу близько дванадцятої ночі, керівник штабу "Нашої України" Роман Безсмертний покинув штаб разом з іншими представниками Блоку.
Замість прес-конференції Єханурова у штабі розпочався концерт.
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