Єхануров відмінив свою прес-конференцію

Штаб "Нашої України" змінив роботу свого прес-центру і скасував прес-конференцію першого номера Блоку Юрія Єханурова, заплановану на першу ночі.

Про це "Українській правді" повідомив працівник прес-служби штабу Ігор Колесников.

Водночас він не зміг відповісти, з чим пов’язана така зміна роботи штабу, зазначивши, що керівники йому не повідомили причин.

"Єхануров мені не звітує", - сказав він.

Після брифінгу близько дванадцятої ночі, керівник штабу "Нашої України" Роман Безсмертний покинув штаб разом з іншими представниками Блоку.

Замість прес-конференції Єханурова у штабі розпочався концерт.