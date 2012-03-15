Депутати вже «таємно» голосують за Омбудсмана
14:10, 15 березня 2012Політика
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Литвин оголосив про початок голосування за обрання Уповноваженого ВР з прав людини
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про початок голосування за обрання Уповноваженого ВР з прав людини.
Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим перерву у роботі парламенту оголошено о 13.44.
Народні депутати голосуватимуть у таємному режимі, бюлетенями.
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