Депутати вже «таємно» голосують за Омбудсмана

14:10, 15 березня 2012
Політика
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Литвин оголосив про початок голосування за обрання Уповноваженого ВР з прав людини

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про початок голосування за обрання Уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим перерву у роботі парламенту оголошено о 13.44.

Народні депутати голосуватимуть у таємному режимі, бюлетенями.

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