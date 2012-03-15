Яценюк просить ГПУ вивести на чисту воду малинських «соціологів»

Лідер партії "Фронт Змін", народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до Генеральної прокуратури з приводу доручення відділу освіти виконкому Малинської міської ради Житомирської області керівникам усіх місцевих загальних навчальних закладів провести дослідження громадсько-політичних настроїв працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», до доручення було додано анкету, більшість питань якої стосувалися політичних поглядів учителів, зокрема, за яку політичну партію чи блок вони проголосували б, чи голосуватимуть за ту ж політичну силу, що й на минулих виборах до Верховної Ради України.

Вимога щодо проведення такого опитування, наголосив А.ЯЦЕНЮК, виходить за межі компетенції управління з питань внутрішньої політики та відділу освіти та грубо порушує норми чинного законодавства.

Окрім того, в анкеті освітяни мали вказати свій вік і стать. Лідер "Фронту Змін" переконаний, що з огляду на порівняно невеликий колектив вчителів у школах Малина, отримані дані не можна вважати анонімними.

"За таких обставин існує велика вірогідність тиску на вчителів та маніпулювання їхньою думкою з боку керівництва загальних навчальних закладів, враховуючи залежність підлеглих від дій та рішень керівництва", - наголошено в депутатському зверненні.

А.ЯЦЕНЮК вимагає від генерального прокурора перевірити викладені обставини і притягнути до відповідності винних осіб.