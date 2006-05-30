Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає питання коаліції помаранчевих сил «дуже делікатним і крихким».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Я переконаний, що всі ми добре розуміємо, що питання коаліції помаранчевих сил, де в запасі є 17 голосів, – питання дуже делікатне, крихке», - сказав Президент. Він нагадав, що коаліція була 9 місяців тому, але вона розпалася. «Я впевнений, що вони хочуть винести уроки з цього, і хочуть коаліції. Для цього вони не просто повинні зробити уроки, але і на цьому березі домовитися про ті питання, які, якщо зараз їх не вирішити, в сесійному залі спрацюють як детонатор розпаду», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що поки що процес створення коаліції проходить в конституційному полі. «Законом відведено з дня першого засідання парламенту 30 днів для формування коаліції. Ось на 29-й день я поставлю питання силам, які формують коаліцію. Зараз вони перебувають в чисто конституційному полі», - сказав Президент. Він зазначив, що зараз головне – це виробити угоду за основними пунктами розвитку країни. «Я наполягаю, врешті-решт як виборець, щоб українська коаліція мала угоду – політичний документ, який дає відповіді на всі питання, які ми на виборах ставили перед політичними силами», - сказав Президент.