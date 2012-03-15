Єфремов - проти Карпачової, бо вона вже «зашорена»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сумнівається, що його політична сила під час повторного внесення кандидатур на посаду Омбудсмена запропонує кандидатуру Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні журналістам.

«Я думаю, що в даний час ми цю кандидатуру розглядати не будемо», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ пояснив, що переважна більшість членів фракції Партії регіонів виступає за те, аби посаду Омбудсмена зайняла нова особа.

«Людина, яка пропрацювала на своєму місці 10 років, вона з деяких питань стає зашореною», - сказав він.

Коментуючи результати голосування щодо обрання Омбудсмена, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що нічого страшного не сталося.

За його словами, результати голосування довели, що у парламентській більшості ніхто не змушує депутатів щось робити, зокрема, голосувати проти їхньої волі.

Лідер фракції Партії регіонів не виключив, що його полічтина сила знову може внести кандидатуру Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, однак у тому разі, якщо буде повна гарантія, що її підтримають.

Також О.ЄФРЕМОВ не виключив, що можуть розглядатися зовсім інші кандидатури.