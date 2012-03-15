Яценюк розповів, коли опозиція узгодить кандидатів-мажоритарників

Комітет опору диктатурі доручив своїм партіям до 10 квітня внести остаточно узгоджені кандидатури, які будуть балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер партії «Фронт Змін», народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Доручено до 10 квітня обласним партійним організаціям подати остаточне узгодження щодо висунення єдиного кандидата», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, за його словами, сьогодні на засіданні КОД остаточно були узгоджені принципи формування і висування кандидатів у мажоритарних округах

А.ЯЦЕНЮК додав, що також була створена комісія, яка фактично буде остаточно затверджувати єдиний список мажоритарних кандидатів.

«Ми звернулися до всіх партій, у тому числі до УДАРу, яка підписала угоду про об’єднану опозицію, надати персональний склад кандидатур, конкретно з кого обирати будемо», - сказав А.ЯЦЕНЮК.