Єфремов: якщо блокуватимуть далі, ми перейдемо на інший формат роботи

Сьогодні засідання парламенту вже не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну та президію парламенту, вимагаючи запросити до парламенту Генпрокурора України Віктора ПШОНКУ щодо ситуації з недопущенням народних депутаті в Качанівську колонію.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що депутати фракції Партії регіонів покинула сесійну залу ВР, оскільки «ми не розуміємо тих дій, які колеги пропонують нам роботи».

«Ми не працюємо, задовольняючи примхи окремих людей, а ми працюємо в плановому порядку», - зазначив лідер фракції ПР.

Він додав, що якщо й далі продовжуватиметься блокування трибуни, то «ми перейдемо на інший формат роботи».

За його словами, тоді більшість буде визначатися, які закони є важливими для держави, «будемо визначати дні, коли ці законопроекти будуть ухвалюватися, і в ці дні будемо забезпечувати чітку роботу парламенту».

«Мені не хотілося б цього робити, але я не можу не сказати цього сьогодні, враховуючи те, що дії наших колег переходять будь-які розумні межі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.