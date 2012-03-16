Янукович посадив Хорошковського ще у два крісла

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив першого віце-прем'єр-міністра України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО Національним координатором України з питань співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав, увільнивши від виконання цих обов'язків Андрія КЛЮЄВА.

Текст відповідного розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим своїм розпорядженням Президент призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО представником України в Економічній раді СНД, увільнивши від виконання цих обов'язків А.КЛЮЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив А.КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

22 лютого Президент призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим віце-прем’єр-міністром.