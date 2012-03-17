Політолог про Єфремова, Тігіпка, Балогу, донецьких і помаранчевих

Кандидатура на перший номер у виборчому списку Партії регіонів буде визначена не раніше липня цього року.

Про це сказав на прес-конференції директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Berta Communication Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

«Це питання буде дискутуватися. Олександр ЄФРЕМОВ - достатньо сильна фігура, але він не є настільки харизматичним, щоб претендувати. Тому питання першого номеру в списку залишатиметься вакантним як мінімум до липня»,- вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

На його думку, лідер «Сильної України» Сергій ТІГІПКО буде претендувати на перший номер в списку Партії регіонів. «Так, він претендуватиме, він про це буде говорити, але завтра це рішення ухвалено не буде (17 березня відбудеться з'їзд Партії регіонів - УНІАН). Це рішення буде ухвалено на з'їзді Партії регіонів не раніше, ніж в липні цього року», - сказав політолог.

Він також зазначив, що ключовою вимогою електорату Партії регіонів щодо цієї кандидатури - походження з Донбасу. «Тігіпко точно не відповідає» ,- додав він.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також прогнозує, що С.ТІГІПКО буде призначений керівником штабу Партії регіонів, проте реальне керівництво будуть здійснювати інші менеджері, «більш сильні і зрозумілі».

«Я думаю, він буде керівником виборчого штабу Партії регіонів, але повториться ситуація 2004 року, коли ТІГІПКО був лише публічним обличчям, а реальним керівником виборчої кампанії був Андрій КЛЮЄВ»,- додав він.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також повідомив, що нині з'явилася інсайдерська інформація про те, що «Сильна Україна» внаслідок злиття з Партією регіонів отримає посади заступників губернаторів в 15 областях України.

Він також вважає, що Партії регіонів «не потрібна» партія «Єдиний центр», оскільки за неї можуть проголосувати дуже мало виборців. Він також зазначив, що «Єдиний центр» є партією одного регіону - Закарпаття.

Крім того, за словами політолога, лідер партії «Єдиний центр» Віктор БАЛОГА дуже сильно асоціюється у виборців Партії регіонів з помаранчевою владою. «Це людина, яка була керівником секретаріату Президента ЮЩЕНКА дуже тривалий період, і... БАЛОГА в якості публічної фігури з великим негативом не те, що не додасть 0,5%, а може ще 5% забрати»,- вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Він також зазначив, що партія «Сильна Україна» не буде розпущена. «Завтра ми побачимо, що партія «Сильна Україна» не буде розпускатися, юридично це дуже складна процедура. «Сильна Україна» збережеться як суб'єкт виборчого процесу і це потрібно самому ТІГІПКУ як запасний майданчик. Буде просто механічний вихід керівників «Сильної України» і їх механічний вступ до Партії регіонів», - сказав він.